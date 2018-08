Kuivanud puud saetakse maha

Esialgu on tagasipöördumatult kuivanud ega kanna võras enam lehti kaks puud Tallinna maantee Rääma-poolsel küljel. Ülejäänud allee 20 pärnast on kuivamistunnustega veel neli puud. Peale nende võib kuuel ­alleepuul märgata võras lehtede osalist varajast koltumist.

“Praegu võib eeldada, et kaks puud on kuivanud mitme teguri koosmõjul nagu tihenenud pinnas, tänavune ebatavaliselt kuum suvi ja veenappus ning ebasobiv kasvukoht,” pakuti rae heakorrateenistuses puude haigestumise põhjusi. Peale tänavaläheduse peatuvad tänaval pärnaalleede all linnaliinibussid, suurendades pinnase vibratsiooni ja heitgaaside rohkust õhus, mis puude kasvu ei soodusta.