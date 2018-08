Kolledžis avatakse legendaarse rahvatantsuõpetaja mälestusnäitus

Samuti on näitusel võimalus näha legendaarsete rahvatantsujuhtide Raudkatsi, Ullo Toomi ja Alfred Raadiku vahakuju.

Tõnnus oli rahvatantsupedagoog ja skaudiliikumise eestvedaja. Ta sündis 1. septembril 1918 Tallinnas. 1937. aastast on juhendanud rahvatantsurühmi Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Tõnnus oli Pärnu rahvakunstiõhtute üldjuht ja võistluse „Tantsime võistu Tuljakut“ algataja ja peamine korraldaja. Tema käe all on õppinud sajad tantsijad.