Galerii: Sütevaka koolipere avas traditsioonide kohaselt uue õppeaasta pargis

Sütevaka kooli direktor Andres Laanemets parafraseeris kooliaasta avakõnes president Kersti Kaljulaidi, kes taasiseseisvuspäeva kõnes rõhutas, et üha olulisem on õpetada inimeseks olemist. “Oskust kasutada oma vabadusi nii, et need ei riivaks kellegi teise vabadusi,” rääkis ta. Samuti julgustas koolijuht õpilasi olema enesekindlad ja rõõmsad ning märkama hirmu ja ebakindlust ja aitama.