Tori vald sai 700 000eurose rahasüsti

Tori vallavalitsuse arendusnõuniku Kaie Toobali sõnade järgi on projekti elluviimine oluline, sest ettevõtted otsivad Pärnumaal ja eriti Pärnu linna vahetus läheduses tegutsemiskohti, millel oleks hea ligipääs ja tegevus ei häiriks samas elanikke.

“Tehnopargi territoorium on üks väheseid ettevõtluse otstarbeks planeeritud maa-alasid, mis asub Via Baltica rahvusvahelise maantee ääres,” tõdes Toobal ja tõi positiivsena esile veel Pärnu kaubasadama, lennuvälja, kavandatava rahvusvahelise rongiühenduse läheduse.

Projekti toetatakse Euroopa regionaalarengu fondist. Selle kogumaksumus on 823 507 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on vähemalt 123 526 eurot ja toetus on kuni 699 981 eurot.