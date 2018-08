Antakse toetust tugevate kogukondade loomiseks

“Häid näiteid on palju: Kalamaja kogukonda ja asumit tutvustava raamatu väljaandmine, arvamusfestivali arutelude korraldamine või mahla valmistamise teenuse kättesaadavaks tegemine Taagepera piirkonna inimestele Valgamaal. Kogukondade tegevus ja hääl on tähtsad ning eeskujuks kõigile,” rääkis Mäggi.

Pärnumaal on kohaliku omaalgatuse programmi raames varem toetust saanud MTÜ Edela-Eesti Arenduskeskus, mille eesmärk on Paikuse piirkonnas üritusi korraldades kasvatada kogukonna ühtekuuluvust. Eelmisel aastal korraldas mittetulundusühing koostöös Paikuse politseijaoskonna ja Pärnumaa noorte tugilaga juba neljandat korda Paikuse õhtuse matkamängu.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ja omafinantseering peab olema vähemalt kümme protsenti projekti kogumaksumusest.

Taotlusi võib esitada e-posti teel ja tähtaeg on 1. oktoober 2018 kell 16.30. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile, Pärnumaal on see MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit.