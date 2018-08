Kahe leukeemiahaige lapse ema: kõik tehtud plaanid kaotasid tähenduse

“Ägeda lümfoidse leukeemia diagnoos oli šokk. Kuidas on võimalik, et meie laps on nii raskelt haige? Kuidas on võimalik, et mõlemad on haiged? Ja hirm, sest vähidiagnoos tähendab, et su laps ei pruugi sellest välja tulla. Kõik mõtted ja plaanid, mis olime teinud edasiseks, kaotasid tähenduse. Kogu elu muutus: haiglast sai meie teine kodu,” meenutas pereema Elina Jürjen paari aasta tagust aega, kui kümnekuulise vahega pandi leukeemiadiagnoos tema kahele pojale kolmest.