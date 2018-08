“Selline tegu on äärmiselt tülgastav ja julm. Leidja sõnutsi oli näha, et purki olid pandud elusad kassipojad, sest seespool klaasi oli näha pisikeste käppade tekitatud kriipimisjälgi,” kommenteeris Eesti loomakaitse liit oma sotsiaalmeedia leheküljel.

Siiani on maal kahjuks kombeks likvideerida enda tegemata töö ehk emaste kasside steriliseerimata jätmise tagajärgi julmal moel. “Pole mingi saladus, et kassipoegi uputatakse kohe pärast sündimist. Ka see on julm ja õudne ega ole aktsepteeritav ühelgi moel, kuid sulgeda elus loomad purki ja tappa nad piinarikkalt pikema aja vältel on vastuvõtmatu,” teatas loomakaitse liit.