Ema Selina Koodi tunneb kõige enam muret sellepärast, et kaaslastega üle tee minnes unustatakse ise ohutuses veenduda. “Kuna vanem poeg juba käib koolis, on koolitee meile tuttav. Loodan ja usun, et ka Mirle koolitee on ohutu ja turvaline,” lausus ema.