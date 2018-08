Meil ainult tibutab

Pärnumaal on keskmine palk kerkinud 1065 euroni, kuid vahe Eesti keskmisega ei kao. Kolmapäeval lehes avaldatud graafik tegi selle puust ja punaseks. Vahe püsib paarisaja euro ringis. Haavale raputab soola teadminegi, et siinsesse arvestusse lähevad needki, kes käivad tööl pealinnas või kaugemal, kuid on ikka meil hingekirjas. Mis tähendab, et tegelikult on vahe veel suurem.