Kahjumis linnasaun neelab veel 50 000 eurot

50 000 eurot maksma mineva ­ümberehituse põhjus peitub elekter­küttest tingitud kulude kasvus ja ­vähenenud saunaliste hulgas. Külastajate arv on sauna avamise algusajast langenud poole võrra. Tagatipuks vaevavad ­maja hallitus ja vamm, mis Laarmanni jutu järgi on tekkinud ­mõnevõrra halva ventilatsiooni tõttu, aga peaasjalikult sellest, et kulude kokkuhoiu nimel pole ruume küllaldaselt köetud ja seal valitses niiskus.