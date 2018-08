Pärnus kuulutati välja koolirahu

Pärnu Raeküla kooli teise klassi mineva Kristelle Järvemägi arvates on koolirahu oluline. “See tähendab seda, et koolis saaksid kõik omavahel hästi läbi, keegi ei kakleks ega läheks tülli,” selgitas tüdruk. Kristelle ootab uut kooliaastat väga ja tema lemmikõppeaine on eesti keel, eriti lugemine.

Emily Tarvas, kes läheb Pärnu Tammsaare kooli neljandasse klassi, kinnitas samuti, et koolirahu on tähtis. “Kõik peaksid käituma ilusti ja omavahel läbi saama,” teatas ta. Temaga nõustus koolikaaslane Maria Maksimova. Mõlema tüdruku lemmiktund on vahetund.

Koolirahu linna tiitlit on Pärnu kandnud 2007. aastalgi. Linnapea Romek Kosenkraniuse sõnutsi on teine kord valituks osutuda suvepealinnale suur au. „Suurepärane, et tänavune kooliaasta algab koolirahu väljakuulutamisega just Eesti Vabariigi sünnilinnas Pärnus,” märkis linnapea.