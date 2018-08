Võõrväest vabanemise päev

“Me peame enesekindlamalt tähistama seda päeva, mil Vene okupatsioonivägede sõdurid siit lahkusid, ja me ei tohi lihtsalt keskenduda Eesti ajaloole kui ohvriks olemisele, olime ka võitlejad ja meil oli väga palju inimesi, kes nii, relv käes, või oma ja teo ja sõnaga julgesid võidelda selle eest, et Eesti saaks vabaks. See päev, 31. august on nende võidu püha,” rääkis Urmas Reinsalu.