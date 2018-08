Munalaiu ja Kihnu sadama lugu

Maavanem Toomas Kivimägi kiitis Eesti regionaalpoliitikat ja tõdes, et riigi toeta poleks neid sadamaid ehitatud, kuigi vajadus oleks palju suurem kui Eesti riigi võimalused. Munalaidu kulus 3,5 miljonit krooni ja maavanem polnud kitsi tunnustusega, et nii väikese rahaga tehti korralik sadam. Siimann lisas, et Munalaiu sadam on talle esimene merevärav avada, mistõttu jääb üritus meelde.