Pildid: lõhuti järjekordne bussikoja klaas

Pärnu Postimehe fotograafi kaamera ette jäi samal tänaval veel teisigi rüüstamisi: pikali paisatud pargipink. Pole teada millal keegi pargipingiga rammu katsus, kas täna öösel või juba varem. Willa Wesseti reklaamtulp on puruks juba varasemast ajast.

Mullu oktoobris paika pandud uusi ootekodasid haldab reklaamiettevõtte Siris OÜ. Kojad on valmistatud tugevast karastatud klaasist, aga vandaalitsejatele need ilmselgelt vastu ei pea, sest sest uusi paviljone on lõhutud Pärnus juba õige mitmel korral.