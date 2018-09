Sisejulgeolekuhoone ehitus viibib

Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi (RKAS) kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper sõnas, et projekteerimine on lõpetamisel ja ehitustööd algavad kõigi eelduste kohaselt veel sellel aastal. Küsimusele mis põhjusel ehituse algus viibib, ta ei vastanud. Küll aga sõnas, et prognoosi kohaselt peaks maja valmis saama 2020. aasta sügiseks.