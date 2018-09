Kergus tõusis päeva staariks kaks last 

Kergu lasteaed-algkooli saalis askeldas täna keskpäeval klounipaar, kes võttis avaaktuse juhtimise üle ning järttis ringitraavimise alles siis, kui märkas, et rahvas on saalis. Aga neil, viienda klassi kounideks maskeerunud poistel oli ka kohustus: tuua enda käekõrval saali aukohale Rebeka ja Kardo, kes on tänasest esimese klassi õpilased. Nende vahel võttis istet klassijuhataja Tiina Lelov.