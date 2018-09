Lauatennisistid ületasid Hiinas kanjonite vahel klaassilla  

Kohalike treeningutingimuste kohta tõdes Somer, et need on head. Ta loetles: suured korralikud saalid, jõusaalid ja hea treeninguvarustus. Suur vahe olevat mängustiiliski. “Nemad proovivad kõike kiiresti ja laua pealt mängida, meie eemalt,” ütles Somer. Treener arvas, et kui Eesti spordikoolides oleksid sellised tingimused, jõuaksid meiegi mängijad maailmakaardile. “Väikesed, viie- kuni seitsmeaastased lapsed teevad seal trenni sama treeningumahuga kui suuremad, elavad ja õpivad seal koolis,” lausus Somer ja täpsustas, et treenerid on seal lastega karmid. “Meil oleks see mõeldamatu.”