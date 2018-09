Uue kunsti muuseumis tuleb Türgi filminädal

Kõik linateosed on saavutanud rahvusvahelise menu ja pärjatud mitme auhinnaga. Filmid on türgikeelsed ja inglise subtiitritega.

“Sivas” (2014)

Režissöör Kaan Müjdeci võimas debüütmängufilm maalib vaatajale kauni, kuid toore portree maailmast, kus lapsed peavad kiiresti üles kasvama ja ainult tugevamad jäävad ellu. 11aastane peategelane Aslan (türgi keeles “lõvi”) elab Anatoolia külas arhailises, meeste domineeritavas maailmas, kus hierarhia määrab kõige tugevam. Kui kangekaelne Aslan leiab kraavist haavatud Kangali tõugu võitluskoera Sivase, ravib ta looma terveks. Lapse ja koera suhe on pöördepunkt mõlema elus ning varsti tuleb ühel suureks kasvada ning teisel taas elu ja surma nimel taplema minna.

Film on võitnud 13 auhinda ja kogunud 13 nominatsiooni.

“Luuderohi” (2015)

Linateos, mille režissöör on Tolga Karaçelik, uurib inimeste sunniviisilist kooseksisteerimist kinnises, rangelt struktureeritud ühiskonnas, kus organiseeritus ja hierarhia lagunevad järk-järgult.

Kaubalaeva tegevusetult seisnud meeskond on oodanud töötasu mitu kuud, kuni lõpuks annab lootust uus tellimus. Sadamasse jõudes on kaptenil aga ainult halvad uudised: laevafirma on pankrotistunud ja alus tuleb üle anda võlausaldajatele.