EJLi infojuht Mihkel Uiboleht kinnitas Postimehele , et alaliit annab juhtumile ametliku käigu, uurimaks, mis juhtus. “Kohtunikud on intsidendi fikseerinud nii, et Irie tuli nende juurde, öeldes, et vastasmängija sõimas teda nahavärvile viidates. Kuna ükski neljast kohtunikust intsidendi lähedal ei viibinud, siis piirduti kaebuse fikseerimisega. Menetluse käigus uurime videomaterjali, sealhulgas heli, ja küsime selgitused mõlemalt osapoolelt,” seletas Uiboleht.

Piirilinna klubi esindaja Constantine Burdakov rääkis vutiportaalile Soccernet.ee, et Zelinski küsis tema käest, millal perepäev lõpeb. “Vastasin talle, et 10–15 minuti pärast. Talle oli see probleem ja ta ütles, et väljak peab tühi olema kaks tundi enne mängu algust. Ma ütlesin, et meil on jalgpalli liiduga kokkulepe. Tema vingus ja ütles, et siin on täielik bardakk. Peatreener on väga oluline inimene meeskonnas. Tema on meeskonna nägu ja temal on tavaliselt viimane sõna, ta paneb taktika paika. Aga juba siis, kui mäng polnud veel alanud, otsis tema konflikti ja nägi igal pool probleeme. Markerite panemine väljakule võtab maksimaalselt viis minutit ja tema ütleb, et las kõik tõmbavad n***i, Premium liiga viimane meeskond tuli ja tahab soojendust teha.”