Seaduse varjus

Inglastel on nali, et härrasmehest loeb avalikkus vaid kolmel korral: kui ta sünnib, abiellub ja sureb. Ajakirjanikuna olen pidanud oluliseks, et avalikud oleksid nii kooliuusikute kui -lõpetajate nimed. Neile on need elus olulised verstapostid ja miks ei võiks kuskil albumi vahel säilitada Pärnu Postimehe koltunud numbrit, kust kooliminekust ja täiskasvanuellu astumisest saab palju aastaid hiljemgi lugeda ja meenutada. Siit algabki see, mida reedeses lehes kirjeldas kolleeg Silvia Paluoja.