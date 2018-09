“Tegemist on Eesti kõige konkurentsitihedama jooksuga tippude mõistes,” kinnitas võistluste peakorraldaja Vahur Mäe. “Ühte jooksu tuli kokku nii palju tugevaid tegijaid: Roman Fosti jäeti kodulinnas neljandaks, see näitab kõva taset!”

Neljandat korda triumfeerinud Mukunga tegi vahe sisse kohe alguses, jõudes pärast Kesklinna silla ületamist esimesena sprindifinišisse. Peakorraldaja sõnutsi oli edu juba veenev ja võis arvata, et keenialane läheb oma teed. Aga tugev Läti võhmamees, lõunanaabrite maratoni ja poolmaratoni rekordiomanik Valeris Zolnerovics ei andnud võidumehele midagi lihtsalt ja pani Mukunga viimastel kilomeetritel mitmel korral seljataha vaatama.

“Zolnerovics tuli lõpuks ikka väga ohtlikult lähedale. Mulle tundus, et Mukunga läks täispangale välja. Oleks see distants veidi pikem olnud, siis mine tea, Läti mehel olnuks head võimalused,” seletas peakorraldaja ja lisas, et Mukunga jäi oma rajarekordile vaid poole sekundiga alla.