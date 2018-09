“Meie hoiame kogu aeg silma peal ja reageerime, kui vaja. Paraku on see võimalik sageli alles pärast seda, kui magaja on juba ära maganud,” rääkis kodutumurest Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andres Kärpuk. Kärpuk ütles, et nad on bussijaama juures olevate koduta inimestega tegelnud praeguse terminali rajamisest alates. Välja on kujunenud koostöö Pärnu kodutute päevakeskusega, mille töötajad käivad kodututega vestlemas. “Nad on autoriteet nende inimeste seas ja sedasi suudetakse kodutud siit mõne päeva eemal hoida,” kõneles Kärpuk.