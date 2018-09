Türgi teemanädal õpetab rohkem kui reis

Traditsioonilises, kuid eestlasele võõras rahvariides poisid-tüdrukud teatavad pealtvaatajatele, et nad pole kunagi metsas esinenud. Selle peale puhkevad kohalikud naerma, sest meie kultuuriruumis kutsutakse niisugust paika pargiks. Sindi linna roheluses müttavad väikesed jalapaarid on sõitnud tuhandeid kilomeetreid, kaasa on nad pakkinud lõunapärased kompvekid ja vihmakindlad joped ning seadnud kindla eesmärgi: näidata kaugel põhjamaal elavatele eestlastele oma kultuuri.