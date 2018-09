Aasta õpetajaks nomineeriti kolm Pärnumaa pedagoogi

Aasta lasteaiakasvataja – Sirje Aoveer, Pärnu Pillerpalli lasteaed

Lasteaiakasvataja ja tervisemeeskonna juhina pöörab Sirje Aoveer tähelepanu nii laste ja perede kui ka lasteaia personali tervise edendamisele: iga-aastasel südamenädalal toimuvad spordipäevad, doonoripäev, matkapäev, hommikuvõimlemine.

Aoveer on koostanud Pärnumaa tervisenõukogu projektid “Netiküürust priiks” ja “Suhkur – sõber või vaenlane”. Samuti on ta vedanud mitut haridusprojekti, et õppeasutuse psühhosotsiaalne keskkond paraneks või toimuks mõni huvitav üritus. Aoveer korraldab olümpianädalaid, milles on osalenud sadakond liikumisest rõõmu tundvat “pillerpalli”.

Aoveer on raamatu “Õpime rõõmuga loodust tundma” kaasautor.

Sirje Aoveer FOTO: Hendrik Osula

“Sirje Aoveer on lasteaiaõpetaja, kes märkab ja toetab last, oskab suunata headele tegudele, paneb tähele igaühe erisusi ja loovust ning loob turvalise keskkonna iga lapse arenguks. Töös peab õpetaja Sirje väga oluliseks pakkuda igale lapsele (ka arendusrühma puuetega lastele) eduelamust ja täiskasvanu tuge. Ta arvestab laste võimete, oskuste ning arenguliste ja individuaalsete vajadustega. Tervise tugevdamise ja organismi karastamise seisukohalt peab Sirje oluliseks teha liikumisõpetust võimalikult palju õues,” kirjeldavad nominenti kolleegid.

Aasta klassiõpetaja – Aira Rahu, Häädemeeste keskkool

“Aira Rahu on klassiõpetaja, kes pöörab tähelepanu nii iga lapse kui ka klassi kui meeskonna arendamisele. Ta on õpetaja, kes armastab lapsi tingimusteta ja kellele kõige tähtsam tunnustus on õpilase särav naeratus. Tundides rakendab ta uuenduslikke õppemeetodeid, mis aitavad muuta õppimise huvitavamaks. Aira tundides on rohkem õppimist ja vähem õpetamist ning ta kasutab tundides palju digiõppe meetodeid,” tutvustavad nominenti töökaaslased.

Aira Rahu FOTO: Hendrik Osula

“Aira on õpetajana suurepärane eeskuju, kes areneb koos lastega. Ta läks ise juurde õppima liikumist ja nüüd on edukas rütmika- ja tantsuõpetaja. Oma eelmise klassiga käis Aira XII noorte laulu- ja tantsupeol “Mina jään”. Aira eestvedamisel valmistati rahvariided ja valmistuti peoks neli aastat. Läbiti keeruline konkurss ja Aira viis peole kogu klassi: ei mingeid valimisi, et pääsevad ainult andekamad,” iseloomustasid nominenti kolleegid.

Rahu rakendab edukalt kujundava hindamise põhimõtteid ja leiab aega anda õpilastele iga päev arendavat tagasisidet. Kujundava hindamise teel on tal tekkinud hea koostöö lapsevanematega. “On kaks valdkonda, kus Aira jagab kolleegidele teadmisi ja oskusi: digitehnoloogia kasutamine õppetöös ja kujundav hindamine. Aira armastab ikka öelda, et ta teeb seda suurima rõõmuga. See on ju kasuks lastele,” kiitsid kolleegid.

Aasta gümnaasiumiõpetaja – Erkki Tempel, Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi füüsika- ja keemiaõpetaja

Erkki Tempel on kolleegide sõnutsi nüüdisaegne ja eriala põhjalikult tundev õpetaja, kes oskab hästi õppimist eesmärgistada ja analüüsida. Pedagoogina ei pea ta tähtsaks õpetaja monoloogi ega faktide tuupimist, vaid suunab õpilasi omandatut argieluga seostama ja loodusteaduslikku tervikpilti nägema. Uut teemat õpetades ärgitab ta õpilasi diskuteerima, suunates neid küsimustega, et teadmisteni ise jõuda – nii jäävad need paremini meelde. Töödes annab ta õpilastele lahendada argiprobleeme, millele nad peavad loodusteaduslikke lahendusi otsima.

Erkki Tempel FOTO: Hendrik Osula

“Koolipoisina Eestit rahvusvahelisel olümpiaadil esindanud õpilasena on Erkkile nutikate laste arendamine eriti hingelähedane. Tema õpilased osalevad igal aastal riiklikel olümpiaadidel ja paljud õpilased on esindanud Eestit rahvusvahelistel olümpiaadidel. Individuaalset tööd teeb Erkki ka nendega, kellele reaalainete õppimine on raskem,” tutvustavad kolleegid nominenti.