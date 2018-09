Pärnu muusikakooli viiuliõpetaja pälvis kultuurkapitali tunnustuspreemia

Varma töötab Pärnu muusikakoolis 1976. aastast ja on üks Pärnu regiooni ja muusikakooli juhtivaid keelpilliõpetajaid. “Varma on silmapaistev pedagoog tänu teadmistele, oskustele ja iseloomuomadustele. Õpetajana on ta tasakaalukas, suure kogemuste pagasi ja hea vaistuga. Ta ühendab oskuslikult õpetamise ja kasvatamise, oskab õpilastes äratada huvi nii viiulimängu kui muusika vastu üldse, suunates neid iseseisvale tööle ja muusikakuulamisele,” iseloomustavad kolleegid, kes tema nominatsiooni esitasid.

Varma on olnud edukas, sest paljud tema hoolealused on valinud professionaalse või hobimuusiku tee. Kõiki tema õpilasi iseloomustab meisterlikkus. Pärnu regiooni ja Pärnu muusikakooli konkursside esikolmikusse on läbi aastate jõudnud temagi õpilased.

Varma tunneb sügavat huvi erialase töö ja metoodika vastu. Ta täiendab end pidevalt Eestis koolitustel. Varma konsulteerib nii Pärnu muusikakooli kui Pärnu regiooni õpetajaid repertuaari ja viiulimängutehnika asjus. Mentor-õpetaja on Varma olnud kunagistele õpilastele Anu Männile, Indrek Palule ja Edeliis Püttsepale ning on praegugi Kristiina Birgile. Varma on töötanud kultuuri- ja haridusministeeriumi soovitusel aastatel 1991–1993 Soomes Nurmese muusikakoolis.

1994. aastal asutatud Pärnu linnaorkestris töötab Varma orkestrandina selle asutamisest, olles kolm esimest aastat olnud orkestri kontsertmeister ja praegu esimene viiul. Varma peab väga oluliseks, et viiuliõpetajal oleks võimalus mängida professionaalses orkestris või ansamblis, sest see aitab hoida viiulimängu kõrgel tasemel.