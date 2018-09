60 aastat tagasi

Neist kaks on kahetoalised, ülejäänud on mõeldud üksikisikutele ja need koosnevad 13 m² suurusest toast ning ­köögist. Ehitusest hakkavad osa võtma ka tulevased korterisaajad. Hoone rekonstrueerimistöö ja II korruse välja­ehitamine lõpetatakse plaani kohaselt 1. jaanuariks 1959.