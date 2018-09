Koolid, kus kell enam ei helise

Vatla mõisa häärberi peaukse ees istub valge pitslinaga kaetud ümmarguse laua taga neli naist, kelle ees on sületäis albumeid ja kohvitasside vahel kõrgub igas mõõdus mustvalgete fotode kuhi. Seda kuhilat nad huviga uurivadki, et valida välja need, mis on näitusel üleval täna, 1. septembril Vatla kooli vilistlaste kokkutulekul.

Hõbejuukseline Maret Oru­lepa tuli külakooli esimesse klassi 1955. aastal, hiljem oli ta siin õpetaja ja õppealajuhataja ning läks siit 1997. aastal tööle Kõmsi kooli.

Paadrema külaseltsi hing, ­raamatupidaja Margit Merila hakkas Vatla põhikoolis käima neljandast klassist.

Vatla raamatukogu juhataja Triin Vare on jäänud oma kunagise kooli majahaldjaks, sest kohalik vaimuvaramu asub Maydellide aadlisuguvõsalt võõrandatud mõisa peahoone teepoolses otsas.

Maret Orulepa

Statistik ja Vatla kooli hoolekogu viimane esimees Koidu Kütt on mehe suguvõsalt kuulnud lugusid sõjaeelsest koolielust. Tema pere vanem laps jõudis Vatlas ­lõpetada, noorem pidi pärast kolmandat klassi minema teise kooli, sest vahepeal jõudis Hanila vallavolikogu teha Vatla kooli sulgemisotuse. “Vatla kooli on lõpetanud 1004 õpilast, peale nende paarsada, kes olid siin lühikest aega,” haarab Kütt jutuotsa. Ta teab sedagi, et keskmine klass oli kümne õpilasega, et kõige popim tüdrukunimi on olnud Linda ja poisil Endel, et 1997. aastal lõpetanud 70. lennus olid ainult poisid ja viimases, 2017. aasta 89. lennus ainult tüdrukud.

Vatla mõisa tiigijääl mängisid poisid talviti hokit. FOTO: Urmas Luik

“Minu klass oli teisel korrusel. Minu ajal oli vähe lapsi, olen õppinud neljandas klassis isegi nii, et meid oli neli klassi koos, aga 1970.–1980. aastad – see periood oli hoopis midagi muud: lapsi oli palju, üle 160,” meenutab Maret ehk õpilastele õpetaja Orulepa, kes andis ainetunde keemiast kirjanduseni, eesti keelest saksa keeleni.

“Maret andis meile saksa keelt, tegi selle nii selgeks, et käisin Haapsalus olümpiaadil,” ­särab Merila, nagu näeks ta ennast taas siin koolipingis. “Meil oli hästi suur klass: 16 poissi ja kaheksa tüdrukut. Õpetajate hulgas käis pingpong, keegi ei tahtnud seda klassi endale, liiga suur ja palju poisse. Aga Tamara Viikmann oli äsja tulnud vene keele õpetajaks, arvas, et tema saab meiega hakkama, ja sai ka.”

Vatla koolis toimunut meenutasid (vasakult) endine õpetaja Maret Orulepa, vilistlased Margit Merila ja Triin ­Vare ning arhiive uurinud Koidu Kütt. Albumid võeti kohvitades ette vana kooli sammaste all. FOTO: Urmas Luik

“Need ei ole ainult aja ringid, mis selle maja tühjaks viisid,” ­tõdeb Orulepa. “Ümberkaudu on valla koolid kõik väikesed ja omanäolised ja suurepärased, aga lapsi ei ole, sest maa on tühi. See ongi see viga, meie süsteemi ­viga: põlvkonna vältel on jäänud maa tühjaks.”

Vatla kooli vilistlased plaanivad luua mittetulundusühingu, et säilitada oma kooli mälu, ajalugu ja meenutused. Suur eeltöö selleks on tehtud.