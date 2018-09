Politseikool küünitab Linnuriigis elamumaa järele

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppe­keskuses on valminud kava laiendada autodroomi umbes kolm korda. Looduses tähendab see ligemale nelja hektari suuruse maa-ala puudest puhastamist, selle all lokkava võsa juurimist ja maa osalist asfaltimist. ­Sinna tahetakse rajada politseikooli kursantidele autodroom, kus õpitakse alarmsõidukitega kihutama. Ent kohalikud elanikud on vastu.