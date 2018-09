Vanas koolimajas pikutab filmivaataja vanni vee asemel patjadel

Eelmisel sajandil kees majas peale kooli seltsielu, sealhulgas toimusid filmiõhtud. Majast leidsid uusasukad kaks projektorit. FOTO: Mailiis Ollino

Padja-vanni-kinno ei saa uitmõtte ajel kohale vurada, vaid enda seltskonnale tuleb aeg broneerida. “Nii on kindlam, et on ikka tulijaid,” seletab Heleen, kes praegu ei plaani koostada korrapärast kinokava. Variant on tulla Pööraverre oma filmiga, kuid mis veel põnevam: võõrustajad valivad filmi ise, nii on külalistele tagatud üllatusmoment. “Oleme paika pannud, et vägivallafilme me ei näita, pigem komöödiat ja romantikat,” räägib Tarmo. Pärast seanssi pakub pererahvas filmihuvilistele õhtusööki, et siis laua taga edasi muljetada.

Heleen ja Tarmo teevad nii trühvleid, jäätist kui vorsti – mida iganes pähe tuleb – ja seda kõike ootamatust aiasaadusest: kartulist. Meilegi on perenaine veeretanud kaunid šokolaaditrühvlid, mida mekkides poleks kuidagi ise ära arvanud, et täiesti tavaline maaõun moodustab maiustusest suisa 80 protsenti. Uurides, millest retsept koosneb, saame lustaka vastuse. “No selles on kartulit ja...” jätab Heleen võrratu salaretsepti siiski enda teada. Suuremate külastuspäevade raames, näiteks avatud talude päeval, avati kodukohvik, kus head ja paremat mekkida sai.

Noorpaari lennukad ideed ei piirdu kinoga. Seal samas kihvtis vanne täis ruumis korraldatakse seminare, kus inimesed oma edulugusid jutustavad. Koolimajas on võimalik teha lapsele igati vinge sünnipäevapidu. Padjaolümpia, sünnipäevalapse pikkuse tordi valmistamine ja multikate vaatamine on vaid osake peo programmist. Weekendi ajaks avab pererahvas padja-vanni-hosteli, kus muusikapeolised saavad ööbida mõnusas, pehmes patju täis vannis otsekui udusulgedel.

Eelmainitud kartuliga seoses aga on Tarmol aastaid mõttes mõlkunud perekeskus Kartuli Vabariik, mis isegi paberile kavandatud on. Seal õpetataks nii meile väga olulise aiasaaduse ajalugu, sorte kui näidataks võimalusi, mis kõike sellest teha. Perekeskus pole praegu siiski prioriteet. Kõigepealt soovib pererahvas saada majja uued elektrijuhtmed ja sooja ning nokitseda siin-seal.

Viimse sopini ei ole kavas maja üles vuntsida, hoone omapära ja ajaloole viitav jääb alles. Heleen ja Tarmo ootavad appi kõiki noori ja ärksameelseid. “Mõnigi on rääkinud: oh, kui meie saaksime sellise koolimaja, küll siis teeksime igasuguseid asju...” seletab Tarmo. “Aga meil nii ongi. Tulge ja teeme!” Ta on algatanud kampaania “Vorst pintsli vastu”: kui keegi soovib padja-vanni-kino mõnusid nautida ja pärast kartulivorsti maitsta, ei olegi muud kui vaja üks aken korda teha. Värv ja pintslid on pererahva poolt. “Ega me mingeid igavaid valgeid aknaid taha,” lisab Heleen, kellel juba roheline, oranž ja kollane värv varutud. “Vana maja, rõõmu juurde,” lisas Tarmo.