Poolakad ostsid Pärnu suurettevõtte

Valmose ostnud Paged ja müüja Kaamos Grupp märkisid pressiteates, et Poola investor kavatseb toetada ettevõtte jõulist arendamist, sealhulgas teha lisainvesteeringuid, et suurendada tootmisvõimsust ja tõhusust Valmose tootmisüksuses.

„Võtame sellise tunnustatud strateegilise partneri nagu Paged Group sisenemist kui parimat tõestust, et meil on hea turupositsioon, oleme äriliselt tulemuslikud ja meil on arengupotentsiaali,“ ütles Valmose tegevjuht Heiki Vahermets.

Vahermetsa sõnade kohaselt soovib ettevõte tugevdada enda kui piirkonna juhtspoonitootja positsiooni. “Meil on potentsiaali oma tootmismahtu viie aasta jooksul kolmekordistada ja oleme kindlad, et Paged Groupi toetusega me selle eesmärgi saavutame,“ avaldas tegevjuht.

​Valmos kuulus Kaamos Gruppi, mille suuromanik on Kaido Jõeleht, kes oli mullu Eesti rikaste topis 25. kohal ning tema vara väärtuseks hinnati 85 miljonit eurot. Kuigi tehingu hinda ei avalikustata, sest ettevõtted ei ole börsil, kinnitasid asjatundjad Äripäevale, et tegu on TOP 10 tehinguga sellel aastal.

“Valmos on tänapäevane hästi juhitud ettevõte ja üks juhtspoonitootjaid nii Eestis kui kogu piirkonnas. Tal on suur kasvupotentsiaal. Me hindame kõrgelt ettevõtte tootmisvõimalusi, mainet ja tugevat turupositsiooni ning tema juhtkonna ja töötajate pädevust, mis on suurepärane vundament Valmose kasvuks. Paged Group on Euroopa üks suuremaid ja efektiivsemaid leht- ja okaspuuvineeri tootjaid, mis on spetsialiseerunud kõrgtöödeldud vineeri tootmisele,” selgitas ettevõtte ostnud Paged S.A. tegevjuht Tomasz Modzelewski.

“Kaamos Groupile ja selle aktsionäridele tuli otsus Valmost müüa emotsionaalselt raskelt. 15 aastat tagasi, kui osanikud ettevõtte ostsid ja restruktureerimisega alustasid, olid neil suured ambitsioonid ja praeguseks on need mitu korda ületatud,” rääkis Kaamos Groupi juhatuse esimees Marek Pohla.

Valmos on Pohla sõnutsi praeguseks maailma suuremaid kasemööblispoonitootjaid, umbes 97 protsenti ettevõtte müügist moodustab eksport Kesk- ja Ida-Euroopasse, Põhja-Ameerikasse ja Aasiasse.

“2017. aastal võtsid aktsionärid vastu strateegilise otsuse siseneda Valmosele uude valdkonda – vineerispooni tootmisse. Alustati samm-sammult ja esimene aasta läks igati ootuspäraselt. Siis aga tuli meile “kosja” vineerispooni tootmise üks turuliidreid – Paged Group – ja oleks olnud ebamõistlik keelduda,” lisas Pohla.