Mihkli kalmistuvaht austab hingedeaega

Muinsuskaitsealuse Mihkli kalmistu vaht Mare Rääk lükkab käru kuuri ette, paneb reha käest ja ütleb, et tema on seda tööd teinud terve inimpõlve: läheb 23. aasta. Selle ajaga on ta üle kolme hektari suurusele surnuaiale mitukümmend tiiru peale teinud, trimmerdanud võserikust nähtavale sepistatud raud- aedu ja korrastanud platse, millel puhkajate lähedasedki siitilmast läinud.