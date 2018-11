Kiire interneti võrku rajav Elektrilevi ei käi veel konkreetseid lubadusi välja

Portaali Geenius andmetel on Pärnumaal ülikiireks internetiks soovi avaldanud 7000, kuid Elektrilevi lubab pakkumises vedada ühenduse poole vähematele majadele ehk fiibri saaks 3412 maja.

Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Peeter Liik selgitas, et pakkumises toodud arvud pole siiski õiged, sest firma plaan on pakkumisega võrreldes ambitsioonikam.

“Paraku ei saa me enne konkursi vaidlustusaja lõppu ja lepingu sõlmimist maakondade kaupa täpseid numbreid välja tuua,” nentis Liik. “Küll saame öelda, et meie plaanid on tegelikult palju suuremad ja konkreetsed numbrid täpsustamisel. Loodame sellest kõigest lähemalt rääkida juba novembri lõpus.”