Muuseumis õpetatakse aardeist kunstfotosid tegema

Pärnu muuseumi arendusjuht Maarja Padari-Kallit lausus, et fotograaf Andres Adamson on Pärnu muuseumis olnud tihe külaline juba veidi üle aasta. Mullusest koostööst näitusel “Pärnu 100 kodukonda” on välja kasvanud sõprus, mis viinud järgmiste põnevate koostööprojektideni.

Adamson võttis ideel sabast, pidades tavaliselt ligipääsmatute ajalooliste objekte kunstfotodele jäädvustamise võimalust eriliseks. Esimene töötuba on juba toimunud ja siis keskenduti natüürmordile. Homses töötoas kaasatakse vaikellu elav modell ja kolmandas on fookus talipühadel.

Avastamisrõõmu peaks Adamsoni sõnutsi jätkuma nii pildistamis- kui ajaloohuvilistele. Peavarahoidja Ülli Kont märkis, et ettevõtmine on tore sellegi poolest, et nii saab fondimaterjale nii-öelda tuulutada. Fondides on varjul esemeid, millest osa ei pruugi kunagi pääseda näitusele, sest neil puudub lugu või ei ole need eksponeeritavad. Fotograafia töötuba lubab aga välja tuua esemeid hoopis muude parameetrite järgi kui näitusele otsides.