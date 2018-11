Tselluloositehase petitsioon kogus ümmarguse arvu hääli

Petitsiooni taga on Soomaa loodusgiid Aivar Ruukel, ornitoloog ja looduskaitsja Mati Kose ning kunagine Pärnu abilinnapea ja nüüdne lambakasvataja Mart Alliku.

Kella 14 seisuga oli üleskutsele “Me ei taha EstFori tselluloositehast Pärnumaale” toetuse andnud 1030 inimest. Samaks ajaks on sõnaliselt arvamust väljendanud 33 isikut, kellest neli on andnud suurtehasele hoopis poolthääle. Üks pooldaja arvab, et enne kui pimesi vastu seista, peaks uuringud tegema. Kui need näitavad, et keskkond on ohus, on temagi vabriku vastu. Teine pooldaja viitab, et tehas on majanduslikult oluline.

Üks meelsusavalduse algatajaid Kose kõneles, et valitsus ootab 3. novembrini omavalitsuste ja ülejäänud huvitatute seisukohti, et hakata tuleval nädalal eriplaneeringu lõpetamist arutama. “Meie mõte on sarnane Tartu Emajõe petitsiooniga, et me anname valitsusele ja vastavatele ministritele teada, et üle 1000 inimese on sellisel seisukohal Pärnumaa plaani asjus. Palume eriplaneeringu praegusel kujul kindlasti lõpetada,” avaldas ta.

Kose sõnas, et allkirjade kogumine kestab olukorrale vastavalt. “Loodame väga, et valitsus ja teised huvitatud osalised saavad aru, et Pärnu piirkond on sellise tehase arendamiseks perspektiivitu. Kui sellega (eriplaneeringuga, S. M.) edasi ei minda, pole põhjust petitsiooni enam lahti hoida,” märkis ta.