Nädalast jäi kõlama: Kodutute kasvulava

Ent üleeilsest lehest leiab kinnitust kodutute kasvulava väitelegi. 60 kasutuseta ehitist Pärnu linnas on liiga palju. Isegi kesklinnas torkavad need silma. Kortermajade uksed käivad lukku, sinna kodutud ei pääse. Jääb üle võtta käsile ripakile jäänud-jäetud ehitised. Selleks peaks linn kokku panema reaalse tegevuskava, kuidas nende tondilossidega võidelda. Mida vähemaks jääks selliseid ehitisi, seda enam survestaks see kodutuid oma seisukorraga midagi ette võtma ja paraneks Pärnu linna välisilme, mis kesklinnas jätab juba tõsiselt soovida.