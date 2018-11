Õiguskantsleri hinnang: Saarde volikogu rikkus tselluloositehase arutelul seadust

Õiguskantsleri selgitas, et kohaliku omavalitsuse aluspõhimõte on tegevuse avalikkus. Istungi avalikkus tähendab muu hulgas, et inimesel on õigus teda huvitavate päevakorrapunktide arutelu ja hääletust kohapeal jälgida. Kui aga külalistel palutakse istungiruumist lahkuda, riivab see nende põhiõigust vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat infot.