Maavald soovib uusi makse, arutlusel on mõte maksustada tuulgi

“See on eelnõu mustand ja ­volikogu otsustada,” ütles valla­vanem Mikk Pikkmets valitsuse ja riigikogu poole pöördumise projekti kommenteerides. “Põhimõte on anda kohalike maksude kehtestamiseks üldse õigus.” Üksikasjade arutamine seisab alles ees.

Pöördumises on toodud, et kuna Lääneranna vald on geograafiliselt väga suur, kuid riigi keskmisest märkimisväärselt väiksema asustustihedusega, on omavalitsusel vaja kanda lisa­kulud valda hallates ja avalikke teenuseid pakkudes. Samuti piiravad ulatuslikud keskkonnakaitselised piirangud maade kasutamist ettevõtluses, vähendades maamaksu laekumistki.