Pillide kuninga helid täitsid taas Mihkli kiriku

“Iga asi vajab kõpitsemist, professor Andres Uibo on üks initsiaatoreid, et orel võib täna mängida,” rääkis Tammsalu sadakonnale eri eas kirikulisele ja mainis, et kogudus teeb korjandusi ligemale 30 aastat vaikinud pilli remondi raha kokkusaamiseks.