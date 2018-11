Pärnus alustas tegevust aastaringne veespordikool

Siiani on suvepealinnas korraldatud vaid lühiajalisi laste ja noorte surfilaagreid ja koolitusi. Aastaringseks tegevuseks on aga vahendeid ning inimesi nappinud. "Olgem ausad, kuigi Pärnu linnale on noorte- ja veesport prioriteet, siis ainuüksi sellest ei piisa, et tegevusega alustada. Kuna ka õppemaks ei kata kõiki tegevuskulusid, siis jääb kandev roll toetajatele," ütles Aloha veespordikooli peatreener Eleri Birk.