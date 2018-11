Eesti õpetajad käisid Bulgaarias töövarjuks

"Näiteks inglise keelt õpetades on Bulgaaria koolides rõhk tähtede ja sõnade kirjutamisel, sest Bulgaaria tähestik on kirillitsa, mis erineb ladina tähestikust. Inglise keele tundidest said Eesti õpetajad üle võtta häid nippe, kuidas näiteks palli- ja rõngamängude abil sõnavara korrata," rääkis Kartau.