Tselluloositehase vastased pöördusid valitsuse poole

​Petitsiooni algatajad leiavad, et kavandatav tehas on liiga suur, arvestades riigi puiduressurssi ja ohtu piirkonna loodus- ja elukeskkonnale.

Pöördumises seisab, et Pärnumaa lõunaosa on Mandri-Eesti parima õhukvaliteedi ja päikesepaistelisima piirkonnaga, kus looduskeskkonna hea taseme hoidmine on strateegiline valik. Keskkonnaministeeriumgi on pöördujate teatel esitanud oma kirjaliku seisukoha, milles hindab Pärnumaad tehasele sobimatuks asukohaks tulenevalt Pärnu jõe ja vesikonna suurest looduskaitselisest ja kalanduslikust tähtsusest.