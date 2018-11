“Oleme suure huviga igal aastal jälginud politsei- ja piirivalveameti Facebooki maratoni. Sealt tuli mõte teha sama loomade varjupaikades. Meie töös on väga palju sarnast: meiegi tagame elanike turvalisusti, toimetades kiiresti ohutusse kohta loomad, kes võivad tekitada näiteks liikluses endale ja teistele ohtlikke olukordi,” rääkis Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks. „Tihti arvatakse, et loomade varjupaiga töötajad silitavad päev otsa kasse. Tegelikult on see nii emotsionaalselt kui füüsiliselt raske töö, kus tuleb segadusse sattunud loomade ja teinekord ka inimestega tasakaalukalt suhelda.”