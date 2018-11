Galerii: Munalaius on kai ehitus täies hoos

Ametlikus riigihangete keeles on see kõik kokku Munalaiu sadama väikelaevasadama laienduse teine etapp, mille põhiosas maksab kinni Euroopa Liidu maksumaksja ühtekuuluvusfondist. Eesti riigi kanda jääb väiksem osa ligemale 350 000eurosest rajatisest. Ettevõtmine tugineb Eesti-Läti piiriülese koostöö programmile, mille eesmärk on Liivi lahe ümbruse väikesadamate uuendamine või rajamine.