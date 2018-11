Järgmisest suvest saab mõtteid mõlgutada Elmar Roosna mälestuspingil

Otsuse paigutada Roosna pink ühisgümnaasiumi praeguse koolimaja ette langetas vilistlaskogu üldkogul ühehäälselt. “Esialgu arvasid paljud kohaletulnud, et loomulikult tuleb teha Mai tänava maja juurde,” tõdes vilistlaskogu esimees Annely Akkermann. Mõtte rajada mälestis Kooli tänava hoone juurde viskasid õhku Roosna kolleegid. “Elmar Roosna alustas just selles koolis, selles hoones oli tema ametikorter ja kooli kolimist sellesse hoonesse pidas ta koju tagasi saabumiseks,” seisab protokollis.

Sisearhitekt Kaarel Luht ja tootedisainer Martin Luht tutvustasid kolme kontseptuaalset ideed, millest üldkogul osalejad konsensuslikult eelistasid esimest, kus osa pinki on sobiv istumiseks, aga teine osa valmistatud raudvarbadest. Raudvarbadest osa on Roosna koht: sel on kõrge seljatugi, mis sümboliseerib direktori sirget selga ja pikka kasvu, kusjuures seljatugi ongi Roosna-pikkune. Selline kohtade paigutus sümboliseerib ideed mõtisklemisest koos kunagise koolijuhiga.