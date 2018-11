See pilt on seda imekspandavam, et ühistransport päästvat maailma ja olla muuski mõttes võluvits inim­konda kimbutavate hädadele vastuhakkamisel. Vähemasti sedasi arvati 2015. aasta suve hakul Itaalias Milanos maa­ilma ühistranspordi assotsiatsooni kong­ressil.