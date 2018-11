Üleeile õhtul rahvakoosolekul sõnas Tori vallavanem Lauri Luur, et kui Sauga külade Pärnuga liitumise hääletusel avaldab arvamust vaid viiendik elanikest ja neist 60 protsenti pooldab üleminekut, on küsitlus läbi kukkunud. “Tulge välja, avaldage arvamust! Siis on lihtne edasi minna,” teatas ta. Kui osalus jääb madalaks, näitab see vallavanema arvates, et linna kuulumine pole Sauga alevi ja veel kuue sealtkandi küla rahvale oluline.