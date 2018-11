Pärnakad pärisid Tartult kultuuripealinna kohta aru

​„Kindlasti ei ole Euroopa kultuuripealinnaks pürgimine selline ettevõtmine nagu olümpiamängud, kus ehitame atraktsioonid valmis, teeme tohutu peo ja siis, kui võistlus on läbi, puhub tuul läbi tühjade spordirajatiste. Väga selgelt tahetakse näha, milline on see pikaajaline mõju, mida me oma piirkonnas saavutada tahame,“ selgitas Erni Kask täna Nooruse majas Pärnu kultuuri- ja turismiedendajaile.