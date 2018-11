Vabakooli õpetajad tutvusid Rootsi uuenduslike koolidega

Pärnu vabakool on asutamisest saadik otsinud alternatiive, elavdamaks õpikeskkonda. Eesmärk on see, et õpetaja oleks nüüdisaegne, rõõmus ja professionaalne ning mõtleb raamidest väljapoole, oskab tõrjuda stressi ja rutiini. Sestap lendasid vabakooli õpetajad sel sügisel Tallinnast Rootsi, et tutvuda sealsete modernsete, uue õpikäsitlusega koolidega.