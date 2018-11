Laura Vadam: Influencer, räägi emakeeles!

Üks muusik ütles mulle hiljuti, et kõige kurvem on see, kui oled elu lõpuni kopeerija. Teisisõnu astud igasse päeva, suutmata rajada oma teed ja jäljendades järeleproovitud mustreid või kummardades usaldusväärse ja mõjukana näivaid tegelasi. On kurb tõsiasi, et me, eestlased, pole teatud valdkondades võimelised populaarkultuurist ja läänest lahti murdma.