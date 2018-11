Pärnumaa õpilasesindused kogunesid Sinti õppepäevale

„Tõime koolide õpilasesindused kõikjalt maakonnast kokku, et õpilased näeksid teiste koolide tegijaid. Nende tänane kodune ülesanne on eelkõige idee, mida võiks asuda tegema. Peale saavad koolide esindused vahetada omavahel kogemusi. Kui näiteks keegi mõnda üritust planeerib või juba korraldab, võib kohe saadud näpunäiteid ära kasutada,” selgitas õpilasesinduste koolituse eesmärki Kilingi-Nõmme gümnaasiumi huvijuht Laine Ülemaante.

Ülemaante hinnangul on need tõeliselt tublid õpilased, kes oma kogukonnas ja koolis toimetavad. „Kui praegu ollakse kuuendas, seitsmendas, üheksandas või 12. klassis aktiivne, siis nendesamade oskustega saadakse edaspidi elus edukalt edasi minna,” ütles ta.

Are kooli huvijuht Karmen Leppoja kinnitas, et õpilasesinduste koolitust korraldanud Harald Lepisk on väga tunnustatud koolitaja. „Juba paari esimese lausega haaras Lepisk meid kõiki kaasa. Noored saavad temalt palju vajalikke teadmisi, kuidas kogukonnas edasi toimetada ja oma mõtteid ellu viia,” märkis Leppoja. Koolimaja aulas kuulas karismaatiliselt mõjuvat esinejat 73 registreerunud õpilast, kes esindasid 17 maakonna üldhariduskooli.